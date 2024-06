Consumidores que comprarem eletrodomésticos em lojas do Rio Grande do Sul poderão receber até R$ 1 mil com a devolução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De acordo com o governo do Estado, a ação vale para produtos da chamada linha branca, que engloba geladeira, fogão e máquina de lavar e secar.