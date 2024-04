A partir desta segunda-feira (15), 60 expositores estarão reunidos no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para a sexta edição do ExpoSEGH. O número maior do que o da edição passada, quando foram 40 empresas participantes, dá uma noção do crescimento esperado pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria - SEGH Uva e Vinho, que projeta impactar 1,5 mil pessoas e superar os R$ 3 milhões em negócios nos dois dias do evento, que se encerra na terça.