Palmeiras dá adeus à Era Crefisa oficialmente e apresenta Sportingbet como novo patrocinadora

O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira a Sportingbet como uma nova patrocinadora. O contrato com a casa de apostas foi assinado nos últimos dias de 2024, entre o Natal e o Ano Novo, e prevê o pagamento fixo de cerca de R$ 100 milhões, além de uma série de metas que, se alcançadas, renderão mais R$ 70 milhões ao clube paulista.

O novo patrocinador foi apresentado em evento de pompa no Mirante do Allianz Parque, com centenas de convidados, entre eles muitos empresários, dirigentes e conselheiros aliados de Leila, como o ex-presidente Maurício Galiotte, antecessor da atual mandatária.

Subiram ao palco para falar o CEO da Sportingbet, o português Antônio Forjaz, o diretor de marketing da empresa, Dimitri Araújo, e a presidente Leila Pereira, que, depois de uma década, não tem mais suas empresas na camisa do Palmeiras. Leila e Forjaz trataram a nova parceria como o início de uma nova era, com o pensamento de que o acordo será benéfico aos dois. "É um grande orgulho ter parceiros também gigantes", afirmou Leila.

Foram exibidas todas as 197 taças conquistas nesse período - considerando torneios de base e feminino também - e um vídeo para exaltar os dez anos de parceria do clube com Crefisa e FAM, a mais longeva da história da agremiação.

"Esses dez anos foram fantásticos. Escrevemos uma história brilhante", resumiu Leila depois de contar a conhecida história de como e por que resolveu fazer uma proposta para patrocinar o clube de coração do seu marido em janeiro de 2015, quando o presidente era Paulo Nobre, com o qual a empresária não tem mais relação. "Minhas marcas dão hoje um até logo, mas o Palmeiras viverá para sempre na minha vida", completou ela.

Laís, Raphael Veiga e Weverton foram os jogadores escolhidos para vestir e mostrar a camisa estampada com o nome da nova patrocinadora. Ambos posaram para fotos.

O contrato com a Sportingbet é de três anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais um, e engloba também o patrocínio ao time feminino. A Esportes da Sorte era quem aparecia no uniforme das mulheres, mas o contrato com o site de apostas foi encerrado.

Como não há mais exclusividade no contrato de patrocínio, ao contrário do que ocorreu por uma década com a Crefisa e FAM, a ideia da diretoria é vender por valores expressivos as outras propriedades disponíveis para alcançar R$ 200 milhões anuais com patrocínio ou até superar essas cifras, considerando também o contrato com a Puma de fornecimento de material esportivo.

O espaço das mangas já foi vendido à Sil Fios e Cabos Elétricos, fabricante brasileira de condutores elétricos de baixa tensão, por R$ 11 milhões anuais. Omoplata, barra, meião e shorts são outros dos espaços do uniforme que estão à venda e, juntos, podem ajudar o clube a alcançar os valores projetados.

A Sportingbet aparecerá pela primeira vez na camisa palmeirense no dia 15, próxima quarta-feira, data da estreia da equipe no Paulistão contra a Portuguesa, no Allianz Parque. O Palmeiras é o único clube que patrocina a casa de apostas, que, porém, tem outros acordos comerciais no futebol: é parceira da Conmebol e exibe sua marca na Libertadores, Sul-Americana e Recopa, além de patrocinar o futebol na Globo.