Técnico do Ypiranga faz testes para definir time titular: "Quero analisar todas as possibilidades"

O Ypiranga está a oito dias de estrear no Campeonato Gaúcho 2025. O técnico Matheus Costa, no entanto, corre contra o tempo. Afinal, ele ainda não encontrou a equipe ideal para iniciar o confronto contra o Juventude.

— Serão oito jogos em 24 dias, então todos os jogadores serão importantes. Não posso contar apenas com os 11 titulares, então estou criando várias alternativas dentro do nosso estilo de jogo. Mas é importante todos jogadores saberem aquilo que vamos procurar fazer durante o campeonato — disse Costa, que completou sobre a possível equipe titular:

— Estamos procurando entrosar vários jogadores que não trabalharam juntos na temporada passada. No amistoso contra o São Luiz (desta terça-feira) eu vou mudar a equipe titular outra vez. Ainda não encontrei a equipe ideal, mas também quero analisar todas as possibilidades que tenho a disposição. Os amistosos são bons para isso, então vamos definir os 11 titulares somente depois disso.

O confronto de estreia do Ypiranga no Gauchão 2025 acontece na próxima quarta-feira (22), às 21h30min, contra o Juventude. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.