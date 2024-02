Em meio às aberturas de colheita das safras de verão – a mais recente foi a do milho –, o tema da irrigação volta a despontar no Rio Grande do Sul. Amanhã, o governo do Estado apresenta a segunda etapa do programa Supera Estiagem. A ideia é trazer um pacote, nas palavras do governador Eduardo Leite, mais robusto em relação à primeira etapa. Que havia sido lançada no ano passado, e colocou à disposição R$ 20 milhões em subsídios para incentivar a adoção do sistema – com um limite de R$ 15 mil por projeto.