Com R$ 70 milhões, empresa gaúcha amplia complexo para produção de carne de frango

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Complexo industrial agora tem um incubatório, um frigorífico e uma fábrica de rações. Vibra Foods / Divulgação

Em meio a um projeto de expansão no norte do Estado, a Vibra Foods ampliou o seu complexo industrial no município de Soledade para produção de carne de frango. Foi com a inauguração de um novo incubatório no local, onde já há um frigorífico e uma fábrica de ração. O investimento foi de R$ 70 milhões, e a unidade já gera 50 empregos diretos.

A nova estrutura tem 6,4 mil metros quadrados e capacidade de manejo de sete milhões pintos por mês. Os animais são alojados nas granjas de mais de 150 produtores integrados em Soledade e municípios do entorno.

A empresa explicou, por meio de nota, que buscou a ampliação do complexo para "trabalhar com a cadeia de produção completa, do campo ao varejo". Entre os motivos para isso está a garantia de rastreabilidade e normas sanitárias.

No caso da instalação do incubatório, a empresa cita ainda ganhos relacionados ao bem-estar animal. Os pintos nascidos no local estarão mais próximos das granjas de integrados, evitando grandes deslocamentos dos animais.

Além da facilidade geográfica, a empresa projeta ainda que o investimento possa ajudar a ampliar mercados e o que chamou de "mix de produtos". Ou seja, o desenvolvimento de produtos para além das rações e dos cortes de carne de frango já produzidos e comercializados pela Vibra Foods. Atualmente, 70% da carne produzida são exportados para compradores como os Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Arábia Saudita.

Com sede e um Centro de Inovação em Montenegro, a empresa tem incubatórios em São Francisco de Paula e agora em Soledade, além de frigorífico e fábrica de ração em Soledade.