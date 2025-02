Campo em Debate trata do uso da irrigação para impulsionar safras agrícolas

A irrigação será o tema principal de mais uma edição do Campo em Debate. Nesta sexta-feira (21), a partir das 14h30min e com mediação da jornalista Gisele Loeblein, lideranças do setor agropecuário e produtores rurais vão tratar do assunto no auditório principal da 9ª ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo, no noroeste do RS.