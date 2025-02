Os bastidores da negociação que mudou o patrocínio máster do Inter

Patrocínio foi exposto pela primeira vez em jogo na quarta-feira (12). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Uma ligação de diretores do Inter deu início à mudança de patrocinador máster também no Grêmio. Esse é o começo da curiosa história que trouxe a Alfa, casa de apostas que comprou o principal apoio das camisas da dupla Gre-Nal. Uma negociação que rende, de largada, mais de R$ 50 milhões para cada um dos dois maiores clubes gaúchos.

A apresentação oficial da parceria ocorreu nesta quinta-feira (13), no Beira-Rio, em evento no qual os bastidores do acordo foram conhecidos. Tudo ocorreu entre dezembro de 2024 e de janeiro de 2025.

Inter e Grêmio negociavam o fim do patrocínio máster do Banrisul, e um novo acordo, desta vez com uma casa de apostas. Estava tudo encaminhado, mas uma reviravolta desfez tudo.

No mesmo dia, um profissional do marketing e da captação de recursos do Inter procurou os executivos da Alfa e apresentou o projeto. E essa oferta casou com a estratégia da bet.

Com dois diretores mineiros e um gaúcho, a Alfa tinha aprontado já um estudo sobre o mercado nacional. E via no Rio Grande do Sul uma oportunidade. O problema é que havia uma negociação com a dupla Gre-Nal por parte de outra empresa do mesmo segmento.

Portanto, a empresa optou por abrir novos horizontes e, possivelmente, investir suas publicidades em transmissões esportivas, campeonatos, imprensa e influenciadores. Mas veio a ligação.

Assim que souberam do interesse, os executivos retomaram a ideia de ingressar no Brasil pelo mercado gaúcho. Voaram para Porto Alegre na primeira oportunidade. A reunião inicial ocorreu no Beira-Rio. Logo depois, rumaram para a Arena. A negociação com os dois clubes durou menos de 30 dias, tempo considerado recorde para esse tipo de trabalho.

Inter e Grêmio têm contratos rigorosamente iguais. O que fará um faturar mais do que outro serão resultados esportivos e parcerias comerciais. São três anos de vínculo, com remuneração fixa de R$ 50 milhões anuais para cada.

