Volare expande atuação para o Sudeste com abertura de concessionária no Rio de Janeiro

Espaço fica na Penha e tem 3 mil metros quadrados de área construída. Volare / Divulgação

A Volare fortalece a presença no mercado do Rio de Janeiro com a abertura de uma nova concessionária, na Penha.

Leia Mais Empresa de Flores da Cunha sai da recuperação judicial e prevê faturar R$ 360 milhões neste ano

A expansão é fruto da parceria com a Amec, empresa brasileira especialista na venda de caminhões e que agora diversifica as operações com os veículos da Volare.

A unidade tem 5 mil metros quadrados, sendo 3 mil de área construída. A oficina, por exemplo, conta com 18 boxes de atendimento, incluindo box para veículos elétricos.