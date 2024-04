Um investimento inicial de R$ 420 milhões foi anunciado nesta terça-feira (9) na construção do polo carboquímico de Candiota, na Campanha. A empresa brasileira Vamtec e a gestora do grupo alemão ICMD farão o aporte para o projeto Ferroligas Candiota, que visa a fabricação de liga metálica FeSIAI (Ferro Silício Alumínio) a partir do carvão de alta cinza — produto já usado na desoxidação do aço pelo setor siderúrgico.