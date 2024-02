Um novo revés deixa ainda mais complexo o caminho para construção do complexo de energia de R$ 6 bilhões em Rio Grande, no sul do Estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu nova negativa para a transferência do projeto da Bolognesi, que venceu o leilão, para o grupo espanhol Cobra, que pretende construí-lo. Com isso, segue a decisão que retirou a outorga para a usina gerar energia.