Relembre os principais acontecimentos da guerra entre Israel e Hamas

Ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 deu início à guerra. MAHMUD HAMS / AFP

O cessar-fogo firmado nesta quarta-feira (15) deve pôr fim ao conflito que se estendeu por um ano e três meses entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Iniciada após um ataque ao território israelense, a guerra causou apreensão no mundo desde outubro de 2023, especialmente ao envolver nações vizinhas e grupos armados atuantes na região. Relembre a seguir os principais acontecimentos.

Principais acontecimentos na guerra entre Israel e Hamas

7 de outubro de 2023: terroristas atacam o território israelense por terra, água e ar, promovendo um massacre e fazendo cerca de 200 reféns

8 de outubro de 2023: Israel declara guerra contra o Hamas, inicialmente bombardeando alvos na Faixa de Gaza, enclave palestino a partir do qual o grupo opera

10 de outubro de 2023: parte de Tel Aviv, em Israel, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira com 211 brasileiros resgatados da região de conflito

26 de outubro de 2023: Israel inicia incursões por terra, com tanques e tropas, na Faixa de Gaza

10 de novembro de 2023: é autorizada a saída de um grupo de brasileiros que estava na Faixa de Gaza. Eles deixam a região pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, e desembarcam no Brasil no dia 13

15 de novembro de 2023: o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprova uma primeira resolução sobre o conflito. O texto, proposto pelo governo de Malta, prevê pausas nos ataques, abertura de corredores humanitários e liberação de reféns

21 de novembro de 2023: um primeiro acordo de cessar-fogo temporário é assinado

24 de novembro de 2023: inicia-se uma trégua de uma semana, com libertação de reféns e prisioneiros e entrada de ajuda humanitária em Gaza

1º de dezembro de 2023: com trocas de acusações sobre descumprimento dos termos de ambos os lados, a trégua é rompida

3 de dezembro de 2023: o conflito começa a se expandir, com rebeldes houthis do Iêmen atacando navios ligados a Israel

1º de janeiro de 2024: Israel retira tropas da Faixa de Gaza e fala em "nova fase" da guerra

7 de janeiro de 2024: as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam que concluíram as operações no norte da Faixa de Gaza ao desmantelar a infraestrutura militar do Hamas e dizem que vão focar nas áreas central e sul do enclave

25 de março de 2024: o Conselho de Segurança da ONU aprova, com 14 votos favoráveis e abstenção dos Estados Unidos, uma resolução pedindo cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Hamas, durante o período do Ramadã — mês sagrado para os muçulmanos, celebrado entre 10 de março e 9 de abril

1º de abril de 2024: bombardeio contra consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, mata autoridade militar do Irã. Ação é atribuída a Israel

13 de abril de 2024: Irã lança mísseis contra Israel. A maior parte é interceptada pelo sistema de defesa antiaérea

24 de maio de 2024: a Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordena que Israel suspenda ataques na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e também determina que o Hamas liberte imediatamente os reféns israelenses que ainda mantinha

10 de junho de 2024: uma nova resolução demandando cessar-fogo imediato é aprovada na ONU. Este texto, apresentado pelos Estados Unidos, recebeu voto favorável de 14 países-membros, enquanto o governo russo se absteve

30 de julho de 2024: bombardeio israelense mata o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, perto de Beirute, no Líbano

31 de julho de 2024: líder do Hamas, Ismail Haniyeh, é morto em Teerã, capital do Irã, em ação atribuída a Israel

25 de agosto de 2024: o grupo libanês Hezbollah promove amplo ataque aéreo contra Israel. Em resposta, o exército israelense bombardeia o sul do Líbano

26 de agosto de 2024: Itamaraty recomenda que cidadãos brasileiros deixem o Líbano

28 de agosto de 2024: Israel inicia operação militar contra grupos armados na Cisjordânia

1º de setembro de 2024: exército de Israel encontra corpos de seis reféns, capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, em túnel no sul de Gaza

17 e 18 de setembro de 2024: explosões de pagers e walkie-talkies, dispositivos de comunicação, que estariam de posse de membros do Hezbollah, causam ao menos 37 mortes e deixam milhares de feridos no Líbano

27 de setembro de 2024: o exército israelense afirma que "eliminou" o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio realizado em Beirute, no Líbano

30 de setembro de 2024: o exército de Israel inicia "incursões terrestres seletivas" no sul do Líbano. As operações militares, apoiadas por ataques aéreos e de artilharia, têm como alvo combatentes do grupo Hezbollah

1º de outubro de 2024: Irã lança novos ataques aéreos contra Israel. Exército israelense diz que foram usados mísseis balísticos, que podem conter carga nuclear, pela primeira vez. A Guarda Revolucionária do Irã afirma tratar-se de resposta às mortes de líderes do Hezbollah

1º de outubro de 2024: dois homens armados com um fuzil e uma arma branca matam sete pessoas em uma estação de trem de Tel Aviv, em Israel. A autoria da ação foi reivindicada pelo grupo Hamas

17 de outubro de 2024: líder militar do Hamas apontado como mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023, Yahya Sinwar, é morto em Gaza

25 de outubro de 2024: Israel lança ataques aéreos contra o Irã. Os alvos seriam instalações militares. O governo iraniano diz ter "obrigação de se defender", elevando a tensão na região

27 de novembro de 2024: inicia-se um cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, interrompendo os conflitos no Líbano por ao menos 60 dias

2 de dezembro de 2024: o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os responsáveis vão "pagar caro" caso os reféns israelenses na Faixa de Gaza não sejam libertados até 20 de janeiro

15 de janeiro de 2025: após meses de negociações, sediadas no Catar, Hamas e Israel firmam acordo de cessar-fogo que prevê interrupção dos conflitos na Faixa de Gaza e libertação dos reféns israelenses