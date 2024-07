As Forças de Defesa de Israel confirmaram nesta terça (30) que mataram o principal comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, na operação que resultou em explosões no subúrbio de Beirute, capital do Líbano, mais cedo. Veículos de imprensa já haviam antecipado a informação, mas relatos de que Shukr poderia estar vivo também chegaram a circular.