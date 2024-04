O Irã atacou Israel com mais de cem mísseis e drones neste sábado (13), segundo confirmaram os dois países. O espaço aéreo de Israel está fechado desde as 18h30 (de Brasília). As Forças de Defesa de Israel pediram que residentes das Colinas de Golã, Nabatim, Dimona e Eilat busquem abrigo em áreas protegidas, em meio a múltiplos ataques do Irã e do Hezbollah. Os ataques começaram a ser interceptados a partir das 20h deste sábado, horário de Brasília.