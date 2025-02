Grêmio vai de cara nova na semifinal do Gauchão

Quinteros tem mais opções para o time titular do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio chega para disputar a semifinal do Gauchão com o Juventude cinco reforços que ainda não estrearam no time.

Luan Cândido, Lucas Esteves, Amuzu, Wagner Leonardo e Cristian Olivera podem mudar completamente a fotografia da equipe de Gustavo Quinteros. Porém, a falta de entrosamento pode ser um fator que pode atrapalhar.

Os duelos contra o Juventude pelo Estadual serão complicados. A única derrota gremista no Gauchão foi no Alfredo Jaconi na primeira fase. Para o jogo de ida na Arena, o Tricolor tem a desvantagem de ter que viajar até Roraima para enfrentar o São Raimundo pela Copa do Brasil.

Em compensação, antes da partida de volta do estadual em Porto Alegre, é o Ju que terá compromisso pela competição nacional encarando o Maringá, no Paraná. Claro, que o desgaste do Grêmio será maior pela viagem mais longa. Mas nada dramático.