O sistema de Defesa de Israel está interceptando uma série de drones e mísseis nos céus do país neste momento, de acordo com múltiplos veículos da imprensa local. A agência AFP afirma que explosões podem ser ouvidas em Jerusalém. Luzes no céu são avistadas em diversos locais do território israelense e também sobre o Domo da Rocha, em Jerusalém.