O Conselho de Segurança da ONU pediu, nesta quarta-feira (15), "pausas humanitárias" na Faixa de Gaza em uma resolução aprovada sem os votos dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. O texto, proposto por Malta, foi aprovado com 12 votos a favor e com essas abstenções, de três dos cinco membros permanentes do Conselho.