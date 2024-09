Dispositivos de voz Notícia

Um dia após detonação de pagers, "walkie-talkies" do Hezbollah explodem no Líbano

Casos foram registrados na capital, Beirute, e no sul do país. Ao menos nove pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas. O ataque de terça já havia provocado a morte de 12 pessoas e deixou 2,8 mil com ferimentos

18/09/2024 - 11h59min Atualizada em 18/09/2024 - 15h01min