Oppenheimer foi o grande vencedor do British Academy Film Award deste ano. O longa levou o prêmio de melhor filme, melhor direção, para Christopher Nolan, melhor ator, para Cillian Murphy, e outras quatro estatuetas. A cerimônia aconteceu na tarde deste domingo (18), no Royal Festival Hall, em Londres, com apresentação do ator David Tennant.