Mesmo com os cinemas brasileiros oferecendo diversos filmes indicados ao Oscar nas últimas semanas e, também, com o hit espírita nacional Nosso Lar 2: Os Mensageiros em exibição, um longa-metragem de um gênero que já não era mais tão popular roubou a cena. Trata-se de Todos Menos Você, comédia romântica que veio para mostrar que ainda é possível rir e se apaixonar com os personagens na telona, algo que já foi bem comum, principalmente nos anos 1990, mas que perdeu força na década passada. Inclusive, as romcoms, como são chamadas em inglês, tiveram o seu "óbito" decretado em 2013 pela revista especializada The Hollywod Reporter.