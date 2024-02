A comédia romântica Todos Menos Você parece apontar para o retorno do gênero às salas de cinema, depois de um período em que parecia restrito ao streaming. Mas, para além da questão de mercado, essa história — inspirada na peça Muito Barulho Por Nada, de William Shakespeare, com direção e roteiro de Will Gluck — também tem seus méritos como filme, em especial pela boa química entre Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Sydney Sweeney (Euphoria).