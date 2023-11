Em cartaz nos cinemas, Assassinos da Lua das Flores (2023), o mais novo longa-metragem de Martin Scorsese, de fato, é um longa. Afinal, a produção, que é estrelada por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, tem duração de 3h26min. O tempo de projeção, claro, gerou repercussão nas redes sociais, com parte do público assustada com a extensa minutagem, enquanto os fãs do cineasta vibraram com a oportunidade de ter uma experiência de cinemão.