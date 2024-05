Pela primeira vez desde o início da catástrofe climática, o governador Eduardo Leite sobrevoou áreas atingidas pela chuva em Caxias do Sul, ao lado do prefeito Adiló Didomenico. Em uma aeronave do exército, eles passaram pelas regiões de Santa Lúcia do Piaí, Galópolis e Vila Cristina, considerados pontos críticos da cidade, onde diversos deslizamentos destruíram casas e rodovias e oito pessoas morreram.