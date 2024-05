O fechamento do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, está causando transtornos para turistas que estão em Gramado e em outros municípios da Região das Hortênsias. Após a liberação das estradas, os visitantes começaram a fazer o deslocamento de retorno por vias terrestres até os aeroportos de Caxias do Sul e de Florianópolis, em Santa Catarina. Conforme o Sindtur Serra Gaúcha, a taxa de ocupação hoteleira era de 70% no final de semana, pós-feriado do Dia do Trabalhador.