As chuvas que atingiram o Estado entre o final de abril e o início de maio criaram um grande transtorno na BR-116. São pelo menos seis bloqueios totais no trecho entre Caxias do Sul, a partir de Galópolis, e Nova Petrópolis. Com esta situação, que ainda não tem prazo para terminar, os motoristas que querem ir à Região das Hortênsias tem pelo menos duas alternativas: uma que inicia por Farroupilha e outra que utiliza a Rota do Sol.