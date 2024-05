A trégua da chuva registrada no domingo (5) permitiu a liberação parcial de algumas rodovias da Serra. Nas áreas de concessão da CSG, a RS-122, dos km 103 a 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, está liberada. O trânsito está no modo pare e siga, e a passagem dos veículos é acompanhada por viatura do Serviço de Atendimento ao Usuário da CSG. Também houve liberação neste mesmo formato na RS-122, dos km 0 e km 39, entre Portão a São Vendelino, e na RS-446, dos km 0 ao km 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino.