Enquanto a região central de Caxias do Sul está aliviada por não precisar conviver mais sob o risco de colapso da Represa Dal Bó, diversas comunidades do interior do maior município da Serra seguem com dificuldades pelas consequências da semana de chuva, que deu uma trégua neste domingo (5). Localidades como Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, São Valentim da 6º Légua e Galópolis registraram deslizamentos de terra em casas, encostas ou estradas, que deixaram pessoas ilhadas ou obrigaram a evacuação de famílias que vivem em áreas de risco. Até a última atualização, foram cinco mortes registradas na cidade e três pessoas seguem desaparecidas.