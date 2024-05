O primeiro dia sem chuva e de céu claro em uma semana permitiu o avanço das operações de resgate neste domingo no interior de Bento Gonçalves, onde diversas comunidades foram severamente atingidas pelo temporal que caiu sobre o Rio Grande do Sul. Com seis helicópteros, sendo a maioria de propriedade particular, e tendo o Aeroclube como base para voos e pousos, até as 16h cerca de 80 pessoas haviam sido resgatadas apenas neste domingo. Ao todo, são mais de 850 vidas salvas por ar ou por terra em distritos como Tuiuty, Faria Lemos e Burati.