Uma área onde moram 40 famílias no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, foi evacuada nesta segunda-feira (13). Uma ação da prefeitura durante a noite retirou sete famílias da nova área de risco no bairro. Uma família de venezuelanos (casal e um filho) foi encaminhada ao ginásio do Sesi. O restante foi para a casa de parentes.