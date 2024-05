Região mais afetada de Caxias do Sul, o bairro Galópolis segue sendo monitorado por equipes da prefeitura. No último sábado (12), uma nova fissura foi identificada em uma encosta e uma nova área precisou ser evacuada na região. A orientação, neste momento, é que as famílias que vivem nas áreas de risco não voltem para as respectivas casas.