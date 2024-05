A água potável é uma das principais demandas para atender a desabrigados e desalojados do Rio Grande do Sul, inclusive na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde o produto desapareceu dos supermercados. A Hidromineradora Passo do Louro, de Canela, na Serra, contudo, não tem conseguido realizar as entregas devido aos danos graves que ocorreram nas estradas de acesso, na localidade de Passo do Louro. A empresa produz a água mineral Hortênsias.