A prefeitura de Caxias do Sul emitiu, no começo da noite de quinta-feira (9), um novo boletim informativo sobre o bairro de Galópolis. Conforme o documento, houve uma redução na área de interdição na localidade. As ruas José Comerlato, João Laner Spinato, Ângelo Basso, o início da Rua Paulino Chaves, toda a área que passa atrás da cooperativa até o Balneário Moschen, e a parte baixa da Rua Batista Tissot foram liberadas. No entanto, a administração municipal afirma que não é momento de as pessoas retornarem para as casas, principalmente pela previsão de chuva para os próximos dias.