A sexta (10), o sábado (11) e o domingo (12) serão chuvosos nos municípios da Serra. A previsão é que haja um acumulado de mais de 100 milímetros em algumas cidades, como em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, há riscos de tempestade. Um alerta com vigência para esta sexta foi emitido com "ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos".