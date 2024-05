A trégua na chuva e o recuo do Rio Taquari permitem que a prefeitura de Santa Tereza dê seguimento ao levantamento dos prejuízos financeiros após o município ser atingido por uma nova enchente no começo do mês de maio. Conforme a prefeita Gisele Caumo, os cálculos ainda estão sendo feitos, mas a estimativa inicial é de que as perdas em espaços públicos superem as registradas nas cheias de setembro e novembro do ano passado juntas (a soma é de R$ 43 milhões). No domingo (12), o nível das águas voltou a subir, mas não chegou a impactar tanto quanto a ocorrência anterior.