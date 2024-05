Com a interdição do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, até pelo menos o final do mês, o Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, conta com 14 novas frequências de voos comerciais semanais. Desde a sexta-feira (10), a companhia Latam iniciou uma nova operação diária para Guarulhos, em São Paulo, com pouso em Caxias às 11h30min e decolagem às 12h35min. Já nesta terça-feira (14), começou a operar um voo da Gol para Congonhas, na capital paulista, com chegada a cidade da Serra às 17h35min e saída às 18h50min (confira todos os voos abaixo).