As chuvas que castigam o Rio Grande do Sul interditaram, pelo menos até o dia 30, as operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com isso, o Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, se tornou o maior aeroporto ativo do Estado, com grande aumento no fluxo de pousos e decolagens - parte dos voos de ajuda humanitária foram direcionadas para a Serra. Diante da situação, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) flexibilizou as medidas cautelares emitidas contra o aeroporto em novembro de 2023. Ainda no ano passado, vistorias do órgão encontraram irregularidades na prevenção de incêndio, na pista e na operação do Hugo Cantergiani. Na prática, elas não paralisaram as funções do aeroporto, só proibiram ampliações.