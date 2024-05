Sem um diagnóstico aprofundado do impacto dos recentes alagamentos no Aeroporto Internacional Salgado Filho aos seus equipamentos, a previsão da volta das operações do aeroporto segue indeterminada. Segundo Rafael Guerra, gerente de comunicação da Fraport, não é possível estipular um prazo de retorno até que a água baixe no local. Ainda não há estimativa do prejuízo financeiro.