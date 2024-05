Após ter sido interrompida nos últimos dias, a entrega de passaportes será retomada nesta sexta-feira (10) em Porto Alegre. O posto da Polícia Federal, órgão que emite o documento, no segundo andar do Praia de Belas Shopping, está inacessível devido a alagamentos. Então, a retirada será feita temporariamente no prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, 1365. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.