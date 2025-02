Com campeonato de tosa, exposição de cães de raça e espaço para negócios, Caxias do Sul receberá o 1º Pet Serra Summit

Organização espera de 10 mil a 15 mil pessoas entre os dois dias de feira nos Pavilhões. Porthus Junior / Agencia RBS

Nos dias 5 e 6 de abril, o Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, receberá a 1ª edição do Pet Serra Summit, evento que promete ser o maior do setor pet da região, reunindo expositores, profissionais da área e amantes de animais para negócios e inovação. A organização espera receber de 10 mil a 15 mil pessoas entre os dois dias de feira.

— Esse é um mercado que cresce muito, costumo dizer que é infinito. Seja na área veterinária ou na área da beleza, passando por alimentação até hotéis, banco de sangue. Nossa cidade tem 707 empresas na área pet, de acordo com dados de dezembro de 2024 — explica um dos organizadores do evento, Ivo Menegolla.

Serão duas áreas no evento: uma exclusiva para negócios entre empresas e fornecedores e outra para o consumidor final. No Espaço para Negócios ocorrerão rodadas de negócios, networking e palestras com especialistas do mercado, que trarão tendências e oportunidades para empreendedores e investidores do setor pet. Esse espaço é exclusivo para empresas que se credenciarem antecipadamente.

Já o Fest Pet é para quem é apaixonado por pets e será uma área interativa para marcas apresentarem os respectivos serviços e diferenciais diretamente aos tutores e amantes de animais. O público em geral e seus pets são bem-vindos, desde que esteja vacinado e circulando na guia.

O Fest Pet será no piso térreo do Centro de Eventos com exposição de cães, estandes com produtos pets para serem adquiridos, parque infantil, praça de alimentação e feira de adoção de cães e gatos.