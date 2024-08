Um acordo entre a prefeitura de Caxias do Sul e o Ministério Público (MP), firmado na manhã desta segunda-feira (19), permitirá que veículos leves voltem a circular pela Vila São Pedro. A comunidade de cerca de 40 famílias está sem acesso adequado para a BR-116 e à zona urbana do município desde maio, quando a antiga ponte foi levada pela força do Arroio Pinhal.