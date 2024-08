Sem previsão de nova ponte, famílias do interior de Caxias do Sul acessam área urbana com travessias improvisadas há três meses

Enquanto uma das mãos da agricultora Ivânia Morais, 51 anos, segura firmemente uma caixa com mudas apoiada sobre o ombro, a outra sustenta um vaso de plantas e se prende a uma corda para garantir o equilíbrio durante a travessia do Arroio Pinhal. Essa tem sido a rotina não só dela e do marido para garantir o sustento da casa, como de outras 39 famílias que vivem em Vila São Pedro, interior de Caxias do Sul. Sem a ponte levada pela força da água em maio, uma passadeira para pedestres instalada pelo Exército há pouco mais de um mês tornou-se a principal alternativa para os moradores acessarem a BR-116 e a área urbana do município.