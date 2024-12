Gusttavo Lima agradece apoio dos fãs após internação de emergência

O diagnóstico do cantor ainda não foi revelado.

Gusttavo Lima fez sua primeira aparição pública após receber alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nessa terça-feira (24). O artista tinha sido internado no sábado (21) por conta de um desconforto abdominal .

O cantor publicou uma foto nos stories do Instagram nesta quarta-feira (25) com a frase "Gratidão a Deus e a cada um de vcs!!! Zerooo".

O diagnóstico de Gusttavo Lima ainda não foi divulgado. Ele tinha voltado ao Brasil no sábado, por volta das 14h, para o show que faria no Festival VillaMix, em São Paulo. No entanto, o cantor precisou cancelar a apresentação para ser levado ao hospital.