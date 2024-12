Bagé recebe festival de rock neste final de semana

Banda Maria do Relento é um dos destaques do Bagé 'n' Roll.

É neste final de semana — sábado (27) e domingo (28) — que ocorre a primeira edição do Bagé'n' Roll, o Festival de Rock do Pampa , que promete agitar a cena musical da região da fronteira. O evento será no campo do Corujão da Urcamp (Rua Coronel Azambuja, 65 – Centro).

A programação da atração receberá grandes nomes do rock gaúcho, como Maria do Relento, Marcelo Gross (Cachorro Grande) e Edu K (Defalla). O evento também contará com audições competitivas de oito bandas selecionadas entre as mais de 30 inscritas de Bagé e de todo o Estado.