Há um contraponto em LaVaca, primeiro álbum autoral da compositora, violinista, pesquisadora e escritora Clarissa Ferreira. O disco, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (5) — com uma versão visual no YouTube —, propõe uma perspectiva ecofeminista e contemporânea à música regional gaúcha. É um trabalho que, sobretudo, contesta o que se convencionou enaltecer na cultura do Estado, trazendo a mulher para o primeiro plano.