Gabi Melim comunicou os fãs que está tratando o diagnóstico de paralisia de Bell. @gabimelim / Instagram / Reproducao

A cantora Gabi Melim usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. No domingo (1º), ela fez um post revelando que foi diagnosticada com paralisia de Bell por conta da ansiedade, o que a deixou com o lado direito do rosto paralisado.

Além de agradecer as mensagens de apoio recebidas desde o comunicado, a artista afirmou que segue cuidando da saúde para tratar condição.

"Vim no neurologista e estou me cuidando. Já descartamos algo mais grave com o resultado da tomografia e ressonância no cérebro", escreveu nos stories.

O que é Paralisia de Bell

O hospital Albert Einstein explica em seu site que a paralisia de Bell ocorre devido a uma inflamação no nervo facial, responsável por controlar a contração da musculatura do rosto, para de funcionar parcial ou totalmente.