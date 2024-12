Mãe de Eminem morre aos 69 anos 

Debbie Nelson, mãe de Eminem, morreu aos 69 anos nessa segunda-feira (2), nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, ela enfrentava um câncer no pulmão em estágio avançado.

O relacionamento conturbado entre o rapper e a mãe foi citado em diversas composições do cantor, como Cleanin’ Out My Closet e Headlights, assim como foi explorado no filme 8 Mile - Rua das Ilusões (2002), inspirado na juventude do astro, quando a dupla morava em um trailer.