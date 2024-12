Principal coleção de arte contemporânea da Argentina será exibida na Fundação Iberê

Neste sábado (7), às 14h, a Fundação Iberê, em Porto Alegre, apresenta a Coleção Oxenford, considerada a mais expressiva coletânea de arte contemporânea da Argentina.

Em cartaz até 23 de fevereiro, a exposição Un lento venir viniendo — Capítulo III exibirá parte do acervo do empresário argentino Alec Oxenford, cofundador da plataforma de comércio eletrônico OLX e da Letgo (app de compra e venda de itens usados). A coleção reúne 600 peças de 200 artistas, com um panorama artístico do país vizinho entre o fim do século 20 e início do 21.

No Brasil, a seleção do material foi dividida em “capítulos” para três mostras, começando pelo Museu de Arte Contemporânea de Niterói (Capítulo I) e pelo Instituto Tomie Ohtake (Capítulo II), em São Paulo.

Na Fundação Iberê (Capítulo III), o episódio estético em destaque é a conexão das obras com a literatura do porto-alegrense João Gilberto Noll (1946-2017), em particular do livro A céu aberto.

— Pensamos nas relações com cada cidade e com a arquitetura de cada museu. É realmente como uma história contada em diferentes capítulos. O título (“Um lento vir vindo”, em tradução livre) aponta este movimento — destaca o curador Mariano Mayer.

À frente da fundação, Emilio Kalil lembra que a proximidade histórica e geográfica entre o sul do Brasil e a Argentina oferece um cenário propício para a mostra, que ocupará todo o segundo andar da instituição.

Serão 50 obras de 45 artistas, com diversidade de linguagens, entre pinturas, fotografias, vídeos, instalações visuais e sonoras, performances, esculturas, colagens e publicações.

O evento de abertura, no sábado (7), contará com a performance “Soy un disfraz de tigre”, às 15h, da artista plástica argentina Cecilia Szalkowicz, e às 16h, com uma visita guiada pelo curador.

Sobre Alec Oxenford

Empresário coleciona arte há décadas. Lucia Bonells / Divulgação

Cofundador da OLX e da Letgo, Alec Oxenford é um empresário argentino residente no Brasil. É grande colecionador e membro ativo de comunidades internacionais em prol das artes latino-americanas.

Entre 2013 e 2019, dirigiu a Fundación ArteBA. Atualmente, é membro do Acquisition Committee do Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) e da Latin American and Caribbean Fund do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York.

Serviço

O quê: exposição Un lento venir viniendo – Capítulo III, Coleção Oxenford, com curadoria de Mariano Mayer

Abertura: 7 de dezembro, sábado, às 14h

Visitação: até 23 de fevereiro de 2025

Horário: de quintas a sábados, das 14h às 18h

Agendamento de visitas mediadas: educativo@iberecamargo.org.br

No dia da abertura e às quintas-feiras, a entrada é gratuita

Os artistas