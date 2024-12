O lado pintor do editor Ivan Pinheiro Machado

Ivan estreou no mundo da pintura em 1976, ganhando, de cara, o Prêmio Salão de Arte Jovem, em São Paulo. Depois, foi emendando exposições pelo Brasil e no Exterior - em Paris, Nova York, Copenhagen e Miami. Em 2016, celebrou os 40 anos de carreira com uma exibição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).