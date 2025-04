"Me jogaram na rua como se eu fosse um bicho", diz motoboy esfaqueado nove vezes em emboscada dentro de condomínio de Esteio

— Recentemente, tirei o dreno do pulmão. Foi ontem (sexta-feira, 28), estava com o dreno, não conseguia respirar direito. Eu mal consigo dormir de noite. Quem me acompanha aqui, quem vem dormir comigo, sabe o quanto eu choro de noite, o quanto eu grito aqui de dor — diz Cardoso.

— Não deu tempo de nada. Nem desliguei a moto, não consegui nem botar o pezinho da moto no chão. O rapaz já me golpeou com uma facada nas costas, tomei um soco também, acho que foi de soqueira. Só sei que tomei umas quatro, cinco facadas, e daí eu já caí. A partir desse momento, não lembro de nada. Só depois do momento que eles me arrastam para fora do prédio e me abandonaram na rua como se fosse um animal. Me jogaram na rua como se fosse um bicho — relembra o motoboy.