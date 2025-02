Vídeo mostra passageiro vandalizando aeroporto e ameaçando funcionários após perder voo em Pelotas

A Polícia Federal (PF) está responsável por investigar um caso de vandalismo registrado no aeroporto de Pelotas, na região sul do Estado. Um passageiro é suspeito de ter vandalizado um terminal, além de ter agredido um funcionário de uma companhia aérea e ter ameaçado a equipe da empresa. O motivo: perdeu o voo por ter chegado após o horário limite para embarque.

O caso aconteceu no último domingo (9). Nesta quarta-feira (12), a PF obteve as imagens das câmeras de segurança do aeroporto que mostram o que aconteceu.

Por meio delas, é possível ver o momento em que o homem invade a sala dos funcionários pela área de balanças. Teria sido dentro dela que ele agrediu uma das pessoas da equipe da Voepass Linhas áreas.

Após sair, ele aponta o dedo contra um dos funcionários e faz ameaças. A esposa dele é vista tentando acalmá-lo, mas o homem pega uma barra metálica, que delimita as filas para acesso aos guichês de atendimento, e joga contra um deles. Tudo é presenciado pelos filhos dele, pessoas que aguardavam voos e equipe do aeroporto.

Depois disso, ele caminha em direção à saída do aeroporto. Em frente à porta de vidro, chuta ela e tenta arrancá-la. Ela sai do lugar e quebra ao atingir o chão. O homem vai embora. A mulher dele e os filhos vão atrás.

Por que e como tudo aconteceu

De acordo com a assessoria de comunicação do aeroporto, o passageiro era cliente da Voepass Linhas aéreas e voaria com a família para Florianópolis, em Santa Catarina. No entanto, chegou após o horário limite de embarque e foi impedido pelos funcionários de acessar a aeronave. Por causa disso, teria cometido as agressões e o vandalismo.

De acordo com a assessoria do aeroporto, o funcionário recebeu atendimento médico, mas passa bem. Ele precisou receber pontos e está de atestado médico.

Em nota, a companhia aérea divulgou que "repudia qualquer ato de violência e reforça a importância de seguir todos os procedimentos e protocolos em suas operações para manter a segurança de todos".

Investigação

O delegado da PF responsável pela investigação do caso, Gabriel Figueiredo Cavalheiro Leite, disse que ele e sua equipe estão trabalhando "para apurar todas as circunstâncias do fato e indiciar o responsável", que já foi identificado.

Nota da Voepass

"A VOEPASS Linhas Aéreas lamenta o ocorrido na manhã de 9 de fevereiro de 2025, em que um passageiro, que se apresentou para check-in após o encerramento do mesmo, ao receber a negativa do processo e consequentemente do embarque, agrediu um dos colaboradores da companhia aérea, além de depredar parte do aeroporto.

O colaborador da VOEPASS recebeu atendimento imediato no local e posteriormente foi levado ao hospital e a Brigada Militar foi acionada.

A VOEPASS compartilha ainda que repudia qualquer ato de violência e reforça a importância de seguir todos os procedimentos e protocolos em suas operações para manter a segurança de todos."

Nota da CCR Aeroportos

"O Aeroporto de Pelotas informa que, por volta das 8h de domingo (9), um passageiro da Voepass, que seguiria para Florianópolis (SC), chegou após o horário limite de embarque e, por isso, foi impedido de acessar a aeronave. Diante da situação, ele reagiu de forma agressiva, atacando fisicamente um colaborador da companhia e causando danos materiais à estrutura do aeroporto. O funcionário recebeu atendimento médico e passa bem.

A equipe do Aeroporto de Pelotas se solidariza com o colaborador da Voepass, e já se colocou à disposição para apoiá-lo no que for necessário, repudiando qualquer tipo de ação violenta, especialmente em situações nas quais os protocolos de segurança estão sendo aplicados.

Aeroporto de Pelotas

Assessoria de Imprensa"